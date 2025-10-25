В Красноярском крае отремонтировали первый участок трассы до села Богучаны

Специалисты расчистили полосу отвода от кустарников и мелколесья. Также выполнили устройство нижнего слоя основания трассы методом холодного ресайклинга — смешали части старого дорожного полотна с цементом и добавками для его укрепления, а затем уложили три слоя асфальтобетона. Кроме того, на участке установили дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку из холодного пластика.