В Красноярском крае отремонтировали первый участок трассы до села Богучаны

Капитальный ремонт трассы Канск — Абан — Богучаны на участке с 236-го по 244-й километр в Красноярском крае завершен, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты расчистили полосу отвода от кустарников и мелколесья. Также выполнили устройство нижнего слоя основания трассы методом холодного ресайклинга — смешали части старого дорожного полотна с цементом и добавками для его укрепления, а затем уложили три слоя асфальтобетона. Кроме того, на участке установили дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку из холодного пластика.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.