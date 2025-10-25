В Бавлинской больнице Татарстана приступил к работе врач-рентгенолог

Молодой врач-рентгенолог пополнил штат Бавлинской центральной районной больницы Республики Татарстан в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медицинском учреждении.
Специалист Радель Тухбатуллин является выпускником Казанского государственного медицинского университета. Выбор профессии во многом определил пример его матери, которая много лет работает медсестрой в этой же больнице. В вуз он поступил по целевому направлению после 11-го класса на специальность «педиатрия». Затем успешно завершил ординатуру по «Рентгенологии» в ходе федерального проекта «Медицинские кадры». Специальность рентгенолога он выбрал из-за ее уникальности, отметив, что она находится на стыке медицины и высоких технологий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.