В Бавлинской больнице Татарстана приступил к работе врач-рентгенолог

Специалист Радель Тухбатуллин является выпускником Казанского государственного медицинского университета. Выбор профессии во многом определил пример его матери, которая много лет работает медсестрой в этой же больнице. В вуз он поступил по целевому направлению после 11-го класса на специальность «педиатрия». Затем успешно завершил ординатуру по «Рентгенологии» в ходе федерального проекта «Медицинские кадры». Специальность рентгенолога он выбрал из-за ее уникальности, отметив, что она находится на стыке медицины и высоких технологий.