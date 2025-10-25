Ричмонд
Синоптик Позднякова: конец октября порадует москвичей теплой погодой

Специалист отметила, что первый снег может выпасть в Москве уже в начале ноября.

Источник: Аргументы и факты

Погода в конце октября в Москве будет теплой, но дождливой, сообщила в беседе с aif.ru синоптик, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Октябрь завершится довольно теплой погодой. Осадки в этом месяце будут в виде дождя различной интенсивности», — отметила она.

По словам синоптика, до конца октября в столичном регионе температура днем будет прогреваться до +8 градусов.

«В конце октября будет положительная температура. В ночные часы в пределах +4…+6 градусов, а дневная температура в районе +6…+8 градусов. В целом будет тепло», — добавила специалист.

Поздякова отметила, что прогноз погоды на начало ноября пока неоднозначен.

Ранее синоптик Тишковец дал прогноз погоды на заключительную декаду октября.