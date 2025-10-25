Синоптик Позднякова: конец октября порадует москвичей теплой погодой

Погода в конце октября в Москве будет теплой, но дождливой, сообщила в беседе с aif.ru синоптик, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Октябрь завершится довольно теплой погодой. Осадки в этом месяце будут в виде дождя различной интенсивности», — отметила она.
По словам синоптика, до конца октября в столичном регионе температура днем будет прогреваться до +8 градусов.
«В конце октября будет положительная температура. В ночные часы в пределах +4…+6 градусов, а дневная температура в районе +6…+8 градусов. В целом будет тепло», — добавила специалист.
Поздякова отметила, что прогноз погоды на начало ноября пока неоднозначен.
Ранее синоптик Тишковец дал прогноз погоды на заключительную декаду октября.