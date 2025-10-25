В Ульяновской области прошла студенческая карьерная ИТ-ярмарка

Третья студенческая карьерная ИТ-ярмарка состоялась 24 октября в Димитровграде Ульяновской области по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в правительстве региона.
Мероприятие прошло на базе филиала Национального исследовательского ядерного университета. Участие приняли студенты Димитровградского инженерно-технологического института и Димитровградского технического колледжа. Программа ярмарки включала дискуссии с квалифицированными специалистами и рекрутерами. Студенты получили практические рекомендации по составлению резюме. Особое внимание было уделено анализу перспективных направлений развития в области информационных технологий.
«Порядка 70 участников ярмарки получили исчерпывающую информацию об актуальных требованиях компаний, специфике предстоящей трудовой деятельности, условиях труда, а также о существующих механизмах поддержки специалистов в сфере информационных технологий», — рассказал министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.