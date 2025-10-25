Агрохолдинг из Тюменской области представит новинки на выставке

«Участие в этом мероприятии является одной из наших традиций. Мы как производитель имеем возможность выйти в прямые коммуникации с потребителями, чье доверие является для нас безусловным приоритетом. Мы проводим дегустации продукции, получаем обратную связь, тем самым одновременно продвигаем наш бренд на новых территориях и анализируем, насколько потребителям интересны авторские разработки наших технологов», — прокомментировал руководитель ООО «Ишимский мясокомбинат» Александр Петров.