Агрохолдинг из Тюменской области представит новинки на выставке

Агрохолдинг «Юбилейный» и входящий в его состав «Ишимский мясокомбинат» Тюменской области примут участие в ХIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, что соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Мероприятие пройдет с 29 по 31 октября в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Всего экспозицию Тюменской области на выставке представят 30 предприятий региона. Главной новинкой, которую компания «Ишимский мясокомбинат» представит посетителям, станет линейка пельменей «Полярная коллекция».
«Участие в этом мероприятии является одной из наших традиций. Мы как производитель имеем возможность выйти в прямые коммуникации с потребителями, чье доверие является для нас безусловным приоритетом. Мы проводим дегустации продукции, получаем обратную связь, тем самым одновременно продвигаем наш бренд на новых территориях и анализируем, насколько потребителям интересны авторские разработки наших технологов», — прокомментировал руководитель ООО «Ишимский мясокомбинат» Александр Петров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.