В Новосибирской области откроют 4 новые женские консультации

Количество женских консультаций увеличат в Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Новые медучреждения появятся в наукограде Кольцово, а также в районах — Тогучине, Купине и Мошкове. Решение направлено на улучшение демографической ситуации и доступности медицинской помощи для женщин.
Дополнительным инструментом для сохранения репродуктивного здоровья стала диспансеризация, которая проводится с 2025 года по всей России. За девять месяцев в Новосибирской области такое обследование прошли уже более 88,5 тысячи женщин и 67,6 тысячи мужчин.
Напомним, повышение доступности высокотехнологичной помощи также остается в приоритете. В начале 2025 года на базе Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции был создан центр вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), где процедуру ЭКО можно сделать по полису ОМС.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.