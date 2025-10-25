Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Северной Каролине

Известно, что ЧП случилось на большой вечеринке в окрестностях американского города Мэкстон (штат Северная Каролина). На вечеринке присутствовали более чем 150 человек. В результате стрельбы 11 из них получили ранения разной степени тяжести, а два человека погибли.