Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Северной Каролине

О ЧП на большой вечеринке сообщил офис шерифа округа Робсон.

В США неизвестный открыл стрельбу на большой вечеринке в Северной Каролине. В результате ЧП два человека погибли, еще 11 получили ранения. О ЧП сообщил в соцсети офис шерифа округа Робсон.

Известно, что ЧП случилось на большой вечеринке в окрестностях американского города Мэкстон (штат Северная Каролина). На вечеринке присутствовали более чем 150 человек. В результате стрельбы 11 из них получили ранения разной степени тяжести, а два человека погибли.

«Тринадцать человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались, еще несколько были крайне серьезно ранены», — говорится в заявлении на странице офиса шерифа в соцсети.

Согласно заявлениям представителей местных властей, сейчас правоохранители ведут расследование трагического инцидента. При этом какой-либо угрозы для жителей нет.