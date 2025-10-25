Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Северной Каролине

В США неизвестный открыл стрельбу на большой вечеринке в Северной Каролине. В результате ЧП два человека погибли, еще 11 получили ранения. О ЧП сообщил в соцсети офис шерифа округа Робсон.
Известно, что ЧП случилось на большой вечеринке в окрестностях американского города Мэкстон (штат Северная Каролина). На вечеринке присутствовали более чем 150 человек. В результате стрельбы 11 из них получили ранения разной степени тяжести, а два человека погибли.
«Тринадцать человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались, еще несколько были крайне серьезно ранены», — говорится в заявлении на странице офиса шерифа в соцсети.
Согласно заявлениям представителей местных властей, сейчас правоохранители ведут расследование трагического инцидента. При этом какой-либо угрозы для жителей нет.