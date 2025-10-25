Жители Новосибирской области взяли 122 приза на чемпионатах профмастерства

Чемпионаты профессионального мастерства проводят в нашей стране при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». В их итоговых этапах жители Новосибирской области завоевали 122 награды, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Уточним, что эти соревнования длились с апреля по август. Жители Новосибирской области представили свои таланты в 216 компетенциях. Всего в команду региона вошли 230 человек, в том числе 68 юниоров. Во время проведения итоговых этапов они завоевали 14 золотых, 30 серебряных и 22 бронзовые медали, а также 56 медальонов «За профессионализм».
«В этом году наши участники заработали на 12 медалей больше, чем в прошлом. Наш регион в числе лидеров по качеству работы с индустриальными партнерами чемпионата, наш опыт регулярно позиционируется на федеральных площадках. Важно обеспечить качественное сотрудничество с партнерами, широко тиражировать практику и наглядно демонстрировать, какие выгоды от участия в чемпионатном движении могут получить предприятия», — подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.