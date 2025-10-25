Жители Новосибирской области взяли 122 приза на чемпионатах профмастерства

«В этом году наши участники заработали на 12 медалей больше, чем в прошлом. Наш регион в числе лидеров по качеству работы с индустриальными партнерами чемпионата, наш опыт регулярно позиционируется на федеральных площадках. Важно обеспечить качественное сотрудничество с партнерами, широко тиражировать практику и наглядно демонстрировать, какие выгоды от участия в чемпионатном движении могут получить предприятия», — подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.