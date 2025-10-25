На юго-востоке Москвы за 8 лет возвели 64 новостройки

Более 60 многоэтажных домов возвели на юго-востоке Москвы за 8 лет, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Расширение жилого фонда отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«60 домов с жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров уже передали под заселение. В данный момент в Юго-Восточном административном округе переехали или находятся в процессе переселения около 36 тысяч жителей. Для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой. Всего в ЮВАО предстоит расселить 818 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 164 тысяч москвичей», — уточнил Владимир Ефимов.
Наибольшее количество новостроек сосредоточено в районах Люблино и Кузьминки — по 18 домов в каждом. Также 6 современных жилых зданий появилось в Выхино-Жулебине и 5 — в Нижегородском районе. Все они оборудованы широкими проходами, лифтами, а пешеходные зоны спроектированы с учетом потребностей маломобильных людей и родителей с колясками.
«В 60 переданных под заселение новостройках в ЮВАО суммарно предусмотрено свыше 16 тысяч квартир», — добавил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.