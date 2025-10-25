На юго-востоке Москвы за 8 лет возвели 64 новостройки

«60 домов с жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров уже передали под заселение. В данный момент в Юго-Восточном административном округе переехали или находятся в процессе переселения около 36 тысяч жителей. Для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой. Всего в ЮВАО предстоит расселить 818 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 164 тысяч москвичей», — уточнил Владимир Ефимов.