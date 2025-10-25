Озвучена дата прощания с Алексеем Золотницким: семья актера выступила с заявлением

Прощание со знаменитым российским актером Алексеем Золотницким пройдет уже во вторник, 28 октября. Об этом сообщила семья артиста в беседе с корреспондентом ТАСС.
О смерти Золотницкого стало известно в субботу, 25 октября. Тогда сообщалось, что артист скончался в возрасте 79 лет. При этом какие-либо другие детали не раскрывались. В частности, не уточнялось, когда и где состоится церемония прощания.
Теперь же ситуация прояснилась. Семья выступила с заявлением и подчеркнула, что все пройдет уже 28 октября.
«Прощание будет во вторник», — сказал собеседник ТАСС.
Немногим ранее стало известно о смерти знаменитого российского художника Леонида Малафеевского. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет. Причиной стала тяжелая болезнь, с которой деятель искусства боролся долгое время. При этом до последнего момента он занимался работой.