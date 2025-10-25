Свинокомплекс в Новосибирской области увеличил производство комбикорма

Эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали данный процесс и разработали новую схему работы. Теперь подготовка оборудования к эксплуатации не останавливает линию производства. Также на предприятии реорганизовали рабочие места. Верстак с инструментами, в частности, перенесли ближе к оборудованию. Все эти решения позволили сократить время переналадки техники в два раза.