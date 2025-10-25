Свинокомплекс в Новосибирской области увеличил производство комбикорма

Кудряшовский свинокомплекс компании «Сибагро», базирующейся в Новосибирской области, увеличил выпуск комбикорма на 10% при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).
Повысить показатели производства на предприятии удалось за счет внедрения улучшений. В частности, на свинокомплексе ускорили процесс переналадки оборудования. Раньше, чтобы скорректировать режим работы техники, нужно было ждать около четырех часов. Из-за этого свинокомплекс не мог выпускать примерно 16% потенциальной продукции каждую смену.
Эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали данный процесс и разработали новую схему работы. Теперь подготовка оборудования к эксплуатации не останавливает линию производства. Также на предприятии реорганизовали рабочие места. Верстак с инструментами, в частности, перенесли ближе к оборудованию. Все эти решения позволили сократить время переналадки техники в два раза.
«Снизив время простоя оборудования, мы увеличили объем производства комбикорма для поросят на 10,4%. Результат достаточно хороший, если учесть, что в месяц мы несколько раз переводим оборудование с производства одного вида продукции на другой», — отметил первый заместитель директора Кудряшовского свинокомплекса Александр Фомин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.