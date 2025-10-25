Израиль нанес точечный удар по центру Газы после двухнедельного перемирия

Израильская армия ЦАХАЛ сообщила о проведении точечной атаки в центральной части сектора Газа. Цель — предотвращение нападения со стороны радикальных группировок.
Читать далее.
Израильская армия ЦАХАЛ сообщила о проведении точечной атаки в центральной части сектора Газа. Цель — предотвращение нападения со стороны радикальных группировок.
Израильская армия ЦАХАЛ сообщила о проведении точечной атаки в центральной части сектора Газа. Цель — предотвращение нападения со стороны радикальных группировок.
Читать далее.