Израиль нанес точечный удар по центру Газы после двухнедельного перемирия

Израильская армия ЦАХАЛ сообщила о проведении точечной атаки в центральной части сектора Газа. Цель — предотвращение нападения со стороны радикальных группировок.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
