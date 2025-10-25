Отец Илона Маска посетил матч КХЛ в Казани

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, посетил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в России, сообщает пресс-служба казанского клуба «Ак Барс».
«Эррол Маск, отец Илона Маска, сегодня болеет за “Ак Барс”», — сказано в описании к фотографии, на которой изображен отец предпринимателя.
Матч проходил в Казани. Команда «Ак Барса» встретилась с представителями владивостокского «Адмирала». Победу одержал казанский клуб со счетом 5:3.
О том, что Эррол Маск прибыл в Казань, стало известно 21 октября. Как сообщалось, его встретили девушки в национальных костюмах с блюдом чак-чак.
