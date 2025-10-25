В Испании полиция нашла пропавшую картину Пикассо

Национальная полиция Испании сообщила о находке картины Пабло Пикассо, которая пропала во время транспортировки для участия в выставке. Информация опубликована в официальном аккаунте ведомства в социальной сети X*.
По предварительной версии следствия, произведение искусства могло не быть загружено в грузовик для перевозки. Полиция продолжает выяснять обстоятельства исчезновения и последующего обнаружения картины.
Работу известного испанского художника Пикассо готовили к показу на выставке в Гранаде.
