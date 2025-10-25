Ричмонд
В Испании полиция нашла пропавшую картину Пикассо

Работа известного испанского художника Пикассо готовилась к показу на выставке в Гранаде.

Национальная полиция Испании сообщила о находке картины Пабло Пикассо, которая пропала во время транспортировки для участия в выставке. Информация опубликована в официальном аккаунте ведомства в социальной сети X*.

По предварительной версии следствия, произведение искусства могло не быть загружено в грузовик для перевозки. Полиция продолжает выяснять обстоятельства исчезновения и последующего обнаружения картины.

Работу известного испанского художника Пикассо готовили к показу на выставке в Гранаде.

Ранее сообщалость, что утраченную 400 лет назад картину Рубенса «Христос на кресте» продадут на аукционе.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.