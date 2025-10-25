Акция по утилизации старых шин в Тобольске завершится 2 ноября

Жителей Тобольска в Тюменской области приглашают бесплатно сдать на утилизацию старые автомобильные покрышки. Такая акция, организованная в соответствии с целями нацпроекта «Экологические благополучие», продлится до 2 ноября, сообщили в администрации города.
Пункты приема старых шин работают возле крупных торговых центров «Лента», «Рио» и «Низкоцен». В администрации города напомнили, что выбрасывать покрышки в обычные контейнеры нельзя, это является административным правонарушением.
«Стихийные свалки у контейнерных площадок наносят значительный вред экологии и портят внешний облик нашего города. Понимая актуальность этой проблемы, мы запускаем экологическую акцию по приему автомобильных покрышек. Это цивилизованное и удобное решение для тоболяков, которые заботятся о чистоте и порядке», — подчеркнул глава города Петр Вагин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.