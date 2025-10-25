Бизнесмены Омской области смогут принять участие в международных выставках

Предприниматели Омской области могут принять участие в международных выставочных мероприятиях в 2026 году с государственной поддержкой, сообщили в правительстве региона. Центр поддержки экспорта Омской области организовал возможность участия в перспективных выставках за рубежом при содействии АО «Российский экспортный центр» в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Предприятиям предлагается посетить выставки в разных странах, включая Индию, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Египет, Марокко, Китай и Турцию. Среди мероприятий — ChemTech World Expo в Мумбаи, ИННОПРОМ в Эр-Рияде, UzBuild в Ташкенте и другие отраслевые форумы.
Российский экспортный центр предоставляет софинансирование расходов: полностью покрывает затраты на аренду выставочных площадей, организацию мероприятий и их продвижение, а также до 80% расходов на оформление стендов и доставку образцов продукции. Подробную информацию можно получить в Центре поддержки экспорта Омской области по телефону +7 (3812) 95−77−75 (доб. 43). Консультации предоставляются бесплатно.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.