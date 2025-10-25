Лыжница Степанова предложила австрийцу Фермойлену забеременеть

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова ответила австрийскому лыжнику Мику Фермойлену, который упрекнул россиянку в том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) редко проводит проверки на допинг в ее случае. Соответствующая публикация появилась в ее социальных сетях.
— Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять, — возмутилась Степанова.
В конце сентября чемпион России по лыжным гонкам Андрей Парфенов заявил, что получил положительный результат допинг-теста на мельдоний. По его словам, результат для него «стал шоком». Парфенов подчеркнул, что всегда проявлял «максимальную внимательность» к своему питанию и использованию спортивных добавок.
Бывшего чемпиона Всемирной боксерской организации россиянина Магомеда Курбанова дисквалифицировали на три года из-за нарушений антидопинговых правил.
Кроме того, шесть запрещенных веществ обнаружили в допинг-пробе дисквалифицированного генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко. Организация отстранила спортсмена от любой хоккейной деятельности на четыре года по обвинению в нарушении антидопинговых правил.