Лыжница Степанова предложила австрийцу Фермойлену забеременеть

В конце сентября чемпион России по лыжным гонкам Андрей Парфенов заявил, что получил положительный результат допинг-теста на мельдоний. По его словам, результат для него «стал шоком». Парфенов подчеркнул, что всегда проявлял «максимальную внимательность» к своему питанию и использованию спортивных добавок.