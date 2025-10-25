В Новосибирской области досрочно отремонтировали участок Советского шоссе

Работы завершены на отрезке от остановки «Красный восток» в Новосибирске до поворота на Краснообск. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили 50 дорожных знаков и более 4 км барьерных ограждений. Также были приведены в нормативное состояние два остановочных пункта с тротуарами и нанесена дорожная разметка.