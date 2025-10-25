Ричмонд
В Новосибирской области досрочно отремонтировали участок Советского шоссе

Специалисты уложили новое покрытие, установили дорожныe знаки и барьерныe ограждения.

Участок Советского шоссе протяженностью 2,4 км в Новосибирской области отремонтировали раньше запланированного срока в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Работы завершены на отрезке от остановки «Красный восток» в Новосибирске до поворота на Краснообск. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили 50 дорожных знаков и более 4 км барьерных ограждений. Также были приведены в нормативное состояние два остановочных пункта с тротуарами и нанесена дорожная разметка.

Советское шоссе является важной транспортной артерией, связывающей Кировский и Советский районы Новосибирска. Обновление дороги улучшило безопасность и комфорт движения для общественного транспорта и грузовиков, перевозящих товары первой необходимости.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.