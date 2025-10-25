Был готов отказаться от свадьбы из-за мамы? Сын Михаила Круга устроил невесте проверку до помолвки

«Кольцо я купил заранее — до того, как мы полетели в Таиланд. Мы там арендовали дом на время отдыха. Мне было интересно, как они будут вести себя вдвоем. Через десять дней я понял, что все хорошо и тогда решил, что точно сделаю предложение. Мне было важно понять, как мама будет относиться к моей будущей жене. Если они будут в контрах, то зачем оно мне такое нужно?» — рассказал Александр в беседе с сайтом 7Дней.ru.