Был готов отказаться от свадьбы из-за мамы? Сын Михаила Круга устроил невесте проверку до помолвки

Некоторое время назад Александр Круг сообщил, что со своей возлюбленной Ульяной Сытиновой официально узаконил отношения. Свадьба состоялась в начале августа. Молодые люди познакомились во время съёмок программы «Давай поженимся» год назад.
В беседе с журналистами на гала-ужине премии «Виктория» сын Михаила Круга признался, что перед тем как сделать предложение, он устроил проверку для любимой девушки. Александру нужно было знать, как сложатся отношения его матери с Ульяной.
«Кольцо я купил заранее — до того, как мы полетели в Таиланд. Мы там арендовали дом на время отдыха. Мне было интересно, как они будут вести себя вдвоем. Через десять дней я понял, что все хорошо и тогда решил, что точно сделаю предложение. Мне было важно понять, как мама будет относиться к моей будущей жене. Если они будут в контрах, то зачем оно мне такое нужно?» — рассказал Александр в беседе с сайтом 7Дней.ru.
Михаил сообщил, что Ульяна и его мама хорошо ладят и первые месяцы после свадьбы прошли хорошо — в паре нет споров и ссор.
