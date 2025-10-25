Ричмонд
Детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре

В Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детской команды по спортивной гимнастике. В результате него пострадали шесть человек, среди них четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

