В Колтушах Ленинградской области благоустроили зону отдыха

Новое общественное пространство, созданное при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», открыли в городе Колтуши, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.
На улице Верхней для комфортного отдыха были обустроены площадки с навесами и качелями. Специалисты уложили там новое асфальтовое и резиновое покрытие. Также они оборудовали зону для игры в настольный теннис и детскую площадку. А всего в Ленобласти в этом году по нацпроекту благоустроили более 80 общественных пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.