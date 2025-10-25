В Колтушах Ленинградской области благоустроили зону отдыха

На улице Верхней для комфортного отдыха были обустроены площадки с навесами и качелями. Специалисты уложили там новое асфальтовое и резиновое покрытие. Также они оборудовали зону для игры в настольный теннис и детскую площадку. А всего в Ленобласти в этом году по нацпроекту благоустроили более 80 общественных пространств.