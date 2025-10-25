С начала года свыше 650 жителей Нижегородчины освоили бережливые технологии

Бережливым технологиям при поддержке федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» с начала года обучились более 650 сотрудников промышленных предприятий в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Инструменты федерального проекта “Производительность труда” направлены как на комплексное улучшение эффективности работы предприятия, так и на развитие компетенций каждого сотрудника. Эксперты федерального и регионального центров компетенций обучают сотрудников компаний организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов и прививают основы культуры непрерывных улучшений. Эти знания позволяют сотрудникам самостоятельно улучшать рабочие процессы на предприятии и, не затрачивая дополнительных ресурсов, работать с большей продуктивностью», — сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
По его словам, количество обученных бережливым технологиям специалистов уже на 8% превысило показатель за весь прошлый год. А всего с 2019-го знания в этой сфере получили более 5700 работников компаний в Нижегородской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.