С начала года свыше 650 жителей Нижегородчины освоили бережливые технологии

«Инструменты федерального проекта “Производительность труда” направлены как на комплексное улучшение эффективности работы предприятия, так и на развитие компетенций каждого сотрудника. Эксперты федерального и регионального центров компетенций обучают сотрудников компаний организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов и прививают основы культуры непрерывных улучшений. Эти знания позволяют сотрудникам самостоятельно улучшать рабочие процессы на предприятии и, не затрачивая дополнительных ресурсов, работать с большей продуктивностью», — сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.