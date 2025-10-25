В Тюмени благоустроили территорию на улице Октябрьской

Работы по благоустройству общественной территории и капитальному ремонту памятного знака «Вечная слава воинам, погибшим за освобождение и независимость нашей Родины» завершились в Тюмени на улице Октябрьской в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Памятный знак был первоначально установлен в 1975 году по инициативе комсомольской организации ДОК «Красный Октябрь». В ходе работ он был обновлен. Также специалисты высадили аллею из кленов, сосен и лиственниц.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.