Новосибирский производитель БАДов увеличил выработку на 52%

Время переналадки оборудования на производственной линии сократилось почти в три раза, что позволило увеличить выпуск продукции на 52%. Оптимизация затронула линию флагманского продукта — БАДа для комплексного укрепления организма, объем выпуска которого в 2024 году превысил 1 млн упаковок.