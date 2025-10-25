Новосибирский производитель БАДов увеличил выработку на 52%

Компания «НовоЛэнд», производитель биологически активных добавок из Новосибирска, добилась значительного роста производительности благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Региональном центре компетенций Новосибирской области.
Время переналадки оборудования на производственной линии сократилось почти в три раза, что позволило увеличить выпуск продукции на 52%. Оптимизация затронула линию флагманского продукта — БАДа для комплексного укрепления организма, объем выпуска которого в 2024 году превысил 1 млн упаковок.
Ключевым решением стала организация совместной работы механика и оператора при переналадке станков, что раньше не практиковалось. Внедренные изменения также включают разработку стандартных алгоритмов для быстрой настройки оборудования, что упрощает работу новых сотрудников.
Участие компании в федеральном проекте продолжается. В планах на ближайшие 2,5 года — оптимизация процессов разработки новых продуктов и повышение эффективности работы с системой маркировки «Честный знак».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.