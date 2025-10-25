В Туле выбeрут лучшeго оператора станков с числовым программным управлением

Федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станка с ЧПУ» пройдет в Туле в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Тульской области.
Решение было принято на заседании оргкомитета в Москве 22 октября. Как и в этом году, соревнования лучших специалистов со всей России пройдут в Туле в сентябре 2026 года на площадке одного из крупнейших промышленных предприятий региона.
Право повторного проведения престижного конкурса закрепляет за регионом лидирующие позиции в сфере высокотехнологичной промышленности. В области создан благоприятный инвестиционный климат, делается упор на развитие робототехники, автомобилестроения и новых материалов. Напомним, что в 2025 году победу в тульском этапе конкурса одержал местный специалист Михаил Евграшин, который получит главный приз в 1 миллион рублей на церемонии в Кремлевском дворце в декабре.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.