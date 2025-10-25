В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников Украины. Региональные подразделения противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
