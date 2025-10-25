В Тюменской области прошел этап кубка по автомодельному спорту

Соревнования прошли на трассе спорткомплекса «Юность». В них принял участие 41 спортсмен из Тюмени и Ишима. Участники состязались в семи классах радиоуправляемых моделей, которые они часто создают и настраивают самостоятельно. Эти миниатюрные болиды способны развивать скорость до 100 км/ч, преодолевая крутые виражи. В борьбе за победу соревновались как юные, так и взрослые спортсмены.