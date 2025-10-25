В Тюменской области прошел этап кубка по автомодельному спорту

Первый этап Кубка Тюменской области по автомодельному спорту состоялся в Ишиме с 17 по 19 октября в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили во городском Дворце творчества и спорта «Пионер».
Соревнования прошли на трассе спорткомплекса «Юность». В них принял участие 41 спортсмен из Тюмени и Ишима. Участники состязались в семи классах радиоуправляемых моделей, которые они часто создают и настраивают самостоятельно. Эти миниатюрные болиды способны развивать скорость до 100 км/ч, преодолевая крутые виражи. В борьбе за победу соревновались как юные, так и взрослые спортсмены.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.