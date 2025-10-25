В Москве представили неопубликованную версию кантаты «Иоанн Дамаскин»

Первое за 115 лет исполнение органной версии кантаты Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин» состоялось в Большом зале Московской консерватории, сообщили в Российской академии музыки имени Гнесиных. Концерт провели при поддержке программы «Приоритет 2030», входящей в национальный проект «Молодежь и дети».
Уточним, что недавно была обнаружена партитура второй редакции кантаты, ранее ее считали утраченной. В исполнении музыкального произведения участвовали студенческие коллективы: хоры Гнесинки и симфонический оркестр Петрозаводской консерватории. Органную партию исполнил заслуженный артист России Александр Фисейский, дирижировал ректор Петрозаводской консерватории Алексей Кубышкин.
«Сегодняшний концерт — это историческое событие, которое выросло из чуда. В прошлом году замечательный исследователь, музыковед Надежда Ивановна Тетерина пришла в академию и сообщила о фантастической находке, о фактическом обретении партитуры второй органной редакции кантаты Сергея Ивановича Танеева “Иоанн Дамаскин”. Наверное, для каждого из нас “Иоанн Дамаскин” — это одна из главных партитур в музыкальной жизни. И, конечно, когда происходит такое чудо, ты понимаешь, что это шанс услышать ту музыку, которая звучала на самом деле всего один раз. Это было 115 лет назад», — отметил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.