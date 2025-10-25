В Москве представили неопубликованную версию кантаты «Иоанн Дамаскин»

«Сегодняшний концерт — это историческое событие, которое выросло из чуда. В прошлом году замечательный исследователь, музыковед Надежда Ивановна Тетерина пришла в академию и сообщила о фантастической находке, о фактическом обретении партитуры второй органной редакции кантаты Сергея Ивановича Танеева “Иоанн Дамаскин”. Наверное, для каждого из нас “Иоанн Дамаскин” — это одна из главных партитур в музыкальной жизни. И, конечно, когда происходит такое чудо, ты понимаешь, что это шанс услышать ту музыку, которая звучала на самом деле всего один раз. Это было 115 лет назад», — отметил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.