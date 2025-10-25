Избежать очередей на АЗС: в «Белнефтехиме» рассказали о принятых мерах

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие меры приняты для решения проблемы с очередями на АЗС, рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Глава государства на совещании на прошлой неделе поручил навести железный порядок с очередями на автозаправочных станциях. Вопрос был в том, что посетители АЗС пользуются услугами кафе, оставляя свои автомобили в неположенных местах и препятствуя заправке следующих клиентов.
Порядок на АЗС: в Беларуси созданы рейдовые группы для контроля за ситуацией на заправках.
Владимир Сизов подчеркнул, что конструктивная критика по тем проблемам, которые стали возникать на автозаправках, принята во внимание и с ее учетом изменились подходы. «Провели работу и настроили таким образом, что если оператор на автозаправочной станции видит, что есть предпосылки к созданию очереди, то он не произносит лишних фраз для того, чтобы заинтересовать клиента, а принимает все меры для того, чтобы ускорить обслуживание», — сказал он.
Как отметили в эфире телеканала, на АЗС добавят сотрудников, усилить решено и техническое оснащение — самообслуживания станет в два раза больше. Ставку делают на цифровизацию.
«Можно заправить свой автомобиль через приложение с мобильного телефона. Буквально 3−4 клика — и топливо в бак пошло. И колонка сигнализирует клиенту: заправился — освободи», — отметил директор предприятия «Белоруснефть — Минскавтозаправка» Александр Драгун.
По правилам водитель должен находиться в момент заправки рядом с автомобилем. Об этом на АЗС размещены напоминания — информационное сопровождение усилено. Специалисты полагают, что в комплексе эти меры способны решить проблему без ущерба в доходах для автозаправок. -0-