Избежать очередей на АЗС: в «Белнефтехиме» рассказали о принятых мерах

Владимир Сизов подчеркнул, что конструктивная критика по тем проблемам, которые стали возникать на автозаправках, принята во внимание и с ее учетом изменились подходы. «Провели работу и настроили таким образом, что если оператор на автозаправочной станции видит, что есть предпосылки к созданию очереди, то он не произносит лишних фраз для того, чтобы заинтересовать клиента, а принимает все меры для того, чтобы ускорить обслуживание», — сказал он.