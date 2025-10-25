Во Львове около 50 тысяч жителей остаются без воды уже третьи сутки

Во Львове жители нескольких районов остаются без водоснабжения уже третьи сутки. По данным городского водоканала, это крупнейшая авария на сетях за последние десятилетия. Об этом пишет украинское издание «Политика Страны».
Отключение затронуло около 50 тысяч человек, проживающих в микрорайонах Рясное-1, Рясное-2, Левандовка, а также на улице Шевченко.
Водоканал охарактеризовал происшествие как крупнейшую за многие годы аварийную ситуацию. Коммунальные службы отмечают, что после устранения одного повреждения трубы проблемы продолжают возникать на других участках.
Первый заместитель мэра Андрей Москаленко подчеркнул, что полная замена водопроводных труб потребовала бы 10 миллиардов гривен, чего в бюджете города нет.
Жители в комментариях на странице водоканала жалуются на отсутствие воды и требуют от коммунальных служб доставки воды водовозками.
Ранее во Львове предупредили жителей о нехватке газа для включения отопления.