Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев показал подарочные сладости с Путиным для представителей США

Кирилл Дмитриев показал две сладости с изображением Владимира Путина и надписями на упаковках.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев показал в Telegram подарочные сладости с изображением Владимира Путина для представителей США.

На упаковках кроме образа президента России размещены надписи. На первой упаковке имеется фраза: «Своих не бросаем!». В то же время на второй из них размещена надпись «Великие слова Великого человека». Также есть цитата главы государства о том, что ведение диалога с РФ с точки зрения силы является бессмысленным занятием.

«Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия-США, Нью-Йорк», — подписал снимок Кирилл Дмитриев.

При этом, согласно открытым источникам, на обертках конфет находятся цитаты Владимира Путина.

Ранее, 24 октября, стало известно, что глава РФПИ прибыл с визитом в США. Уточнялось, что он должен встретиться с представителями американской администрации и обсудить с ними отношения Москвы и Вашингтона.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше