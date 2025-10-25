Дмитриев показал подарочные сладости с Путиным для представителей США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев показал в Telegram подарочные сладости с изображением Владимира Путина для представителей США.
На упаковках кроме образа президента России размещены надписи. На первой упаковке имеется фраза: «Своих не бросаем!». В то же время на второй из них размещена надпись «Великие слова Великого человека». Также есть цитата главы государства о том, что ведение диалога с РФ с точки зрения силы является бессмысленным занятием.
«Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия-США, Нью-Йорк», — подписал снимок Кирилл Дмитриев.
При этом, согласно открытым источникам, на обертках конфет находятся цитаты Владимира Путина.
Ранее, 24 октября, стало известно, что глава РФПИ прибыл с визитом в США. Уточнялось, что он должен встретиться с представителями американской администрации и обсудить с ними отношения Москвы и Вашингтона.