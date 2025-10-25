Ричмонд
28 из 47 проголосовавших стран FIS поддержали возвращение лыжников из РФ

28 из 47 стран-членов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, принимавших участие в обсуждении статуса российских спортсменов, поддержали их возвращение.

28 из 47 стран-членов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, принимавших участие в обсуждении статуса российских спортсменов, поддержали их возвращение. Тем не менее, федерация подтвердила сохранение действующих ограничений, утверждает NRK.

Йохан Элиаш, руководитель FIS, оставил решение без комментариев, а генсек Мишель Вион пошутил, что «ответ был “нет”, поскольку так хотела Норвегия».

Опрос был организован среди всех стан федерации, но ответы представили только 47 из 141.

Читайте материал «WSJ: Ким Чен Ын не получал от руководства США предложения о встрече Трампом».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

