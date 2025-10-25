Шелдон Ремпал вернулся в «Салават Юлаев»

В нынешнем сезоне 30-летний хоккеист провел всего четыре матча за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши», набрав 2 (1+1) очка. Ранее «Кэпиталз» дважды выставляли Ремпала на драфт отказов — сначала для перевода в фарм-клуб, а затем для расторжения контракта.