Шелдон Ремпал вернулся в «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально объявил о возвращении нападающего Шелдона Ремпала. Канадский форвард подписал контракт с уфимской командой после расторжения соглашения с «Вашингтон Кэпиталз».
В нынешнем сезоне 30-летний хоккеист провел всего четыре матча за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши», набрав 2 (1+1) очка. Ранее «Кэпиталз» дважды выставляли Ремпала на драфт отказов — сначала для перевода в фарм-клуб, а затем для расторжения контракта.
В прошлом сезоне Ремпал уже выступал за «Салават Юлаев», где показал высокую результативность: в 68 матчах регулярного чемпионата он набрал 61 (31+30) очко, а в 19 играх плей-офф — 21 (8+13) очко.
