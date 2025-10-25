Ремонт школы искусств в Эркен-Шахар Карачаево-Черкесии завершен на 55%

Реконструкция детской школы искусств «Наьсип» поселка Эркен-Шахар Карачаево-Черкесской Республики выполнена на половину при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Техническая готовность объекта составляет 55%. Специалисты завершили демонтажные работы, возведение наружных ограждающих конструкций и монтаж перегородок. Ведутся кровельные работы, установка оконных и дверных проемов, а также внутренняя и наружная отделка помещений.
В учреждении, название которого в переводе с ногайского означает «Счастье», обучаются около 100 детей. Завершение реконструкции и сдача объекта запланированы на 31 декабря 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.