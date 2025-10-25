Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт школы искусств в Эркен-Шахар Карачаево-Черкесии завершен на 55%

В учреждении обучаются около 100 детей.

Реконструкция детской школы искусств «Наьсип» поселка Эркен-Шахар Карачаево-Черкесской Республики выполнена на половину при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.

Техническая готовность объекта составляет 55%. Специалисты завершили демонтажные работы, возведение наружных ограждающих конструкций и монтаж перегородок. Ведутся кровельные работы, установка оконных и дверных проемов, а также внутренняя и наружная отделка помещений.

В учреждении, название которого в переводе с ногайского означает «Счастье», обучаются около 100 детей. Завершение реконструкции и сдача объекта запланированы на 31 декабря 2026 года.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.