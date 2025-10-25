В поселке Комаричи Брянской области завершается капремонт водопровода

Капитальный ремонт водопроводных сетей в поселке Комаричи в Брянской области завершен на 90%, сообщили в региональном департаменте ТЭК и ЖКХ. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты модернизировали водопровод, проложенный по улицам Советской, Калинина, Полевой, 60 лет Октября, Больничной и Транспортной. Общая протяженность новых инженерных сетей составляет 4,3 км. Ввести водопровод в эксплуатацию планируют уже в ноябре 2025 года.
«Капитальный ремонт водопроводной сети значительно улучшит качество коммунальных услуг, снизит риск аварий и обеспечит стабильное водоснабжение для жителей поселка. Подобные проекты имеют ключевое значение для обеспечения устойчивого развития региона, улучшения условий проживания населения», — отметил глава администрации Комаричского муниципального района Брянской области Николай Скрипин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.