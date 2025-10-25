Экспортерам из Омской области возместят затраты на транспортировку грузов

Основным условием является то, что продавец обязан обеспечить доставку товара до транспортного средства покупателя. Для получения меры поддержки нужно представить экспортный контракт, заключенный в 2025 году. Кроме того, необходимо подтвердить, что предприниматель ранее не получал бюджетные средства на возмещение аналогичных затрат. За более подробной информацией можно обратиться к специалистам Центра поддержки экспорта Омской области по телефону: +7 (3812) 95−77−75 (добавочный 43). Консультации предоставляют бесплатно.