Экспортерам из Омской области возместят затраты на транспортировку грузов

Компенсировать можно будет до 80% задействованных средств.

Предприниматели из Омской области смогут компенсировать до 80% трат на перевозку своей продукции, предназначенной для отправки за рубеж, по России. Меру поддержки оказывают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве региона.

Основным условием является то, что продавец обязан обеспечить доставку товара до транспортного средства покупателя. Для получения меры поддержки нужно представить экспортный контракт, заключенный в 2025 году. Кроме того, необходимо подтвердить, что предприниматель ранее не получал бюджетные средства на возмещение аналогичных затрат. За более подробной информацией можно обратиться к специалистам Центра поддержки экспорта Омской области по телефону: +7 (3812) 95−77−75 (добавочный 43). Консультации предоставляют бесплатно.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.