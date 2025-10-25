ТАСС: Скопление военнослужащих ВСУ уничтожили при построении в Сумской области

— Сейчас распространяются некрологи о погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны. Всех их объединяет локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях. Это произошло благодаря тяге командира бригады полковника Анатолия Савича устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчеты в социальных сетях, — рассказал собеседник ТАСС.