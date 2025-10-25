В Сумской области во время построения личного состава было уничтожено скопление военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах.
— Сейчас распространяются некрологи о погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны. Всех их объединяет локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях. Это произошло благодаря тяге командира бригады полковника Анатолия Савича устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчеты в социальных сетях, — рассказал собеседник ТАСС.
По словам источника, это не могло остаться незамеченным для российской разведки. В результате российская армия нанесла комбинированный удар с использованием беспилотников «Герань» и артиллерии. Также уточнили, что инцидент произошел в районе Дмитровки Сумской области, около границы с Россией, говорится в материале.
Однако зачастую всплывают случаи, когда в рядах ВСУ происходит ликвидация собственных солдат. Недавно солдаты украинской армии расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.
Те боевики, что остаются на направлении, страдают от нехватки припасов. Бойцы ВСУ истощены и обезвожены, однако их принуждают к проведению контратак, требуя зайти в город.