Бразильский боец UFC Уокер назвал себя настоящим русским мужиком

В смешанных единоборствах Уокер дебютировал в 2020 году, одержав победу над россиянином Дмитрием Плюховым. На его счету 14 побед и одно поражение — единственное поражение было зафиксировано против поляка Лукаша Бржеския 6 апреля 2024 года. Этот поединок также стал дебютом Уокера в UFC.