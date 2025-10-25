Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразильский боец UFC Уокер назвал себя настоящим русским мужиком

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом.

Источник: Аргументы и факты

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом в первом раунде поединка на прелимах турнира UFC 321. После боя спортсмен заявил, что считает себя настоящим русским мужиком, сообщает портал Чемпионат.

«Слава России! Я же сказал, что заберу ногу. Я настоящий русский мужик. От души, пацаны. Иду до конца», — сказал Уокер.

В смешанных единоборствах Уокер дебютировал в 2020 году, одержав победу над россиянином Дмитрием Плюховым. На его счету 14 побед и одно поражение — единственное поражение было зафиксировано против поляка Лукаша Бржеския 6 апреля 2024 года. Этот поединок также стал дебютом Уокера в UFC.

Ранее Уокер заявлял, что хочет получить российское гражданство.