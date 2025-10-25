Бразильский боец UFC Уокер назвал себя настоящим русским мужиком

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом в первом раунде поединка на прелимах турнира UFC 321. После боя спортсмен заявил, что считает себя настоящим русским мужиком, сообщает портал Чемпионат.
«Слава России! Я же сказал, что заберу ногу. Я настоящий русский мужик. От души, пацаны. Иду до конца», — сказал Уокер.
В смешанных единоборствах Уокер дебютировал в 2020 году, одержав победу над россиянином Дмитрием Плюховым. На его счету 14 побед и одно поражение — единственное поражение было зафиксировано против поляка Лукаша Бржеския 6 апреля 2024 года. Этот поединок также стал дебютом Уокера в UFC.
Ранее Уокер заявлял, что хочет получить российское гражданство.