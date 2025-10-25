Тайную картину Пикассо продали за колоссальную сумму: ее прятали от публики 80 лет

Во Франции на аукционе продали картину художника Пабло Пикассо, которую скрывали от публики свыше 80 лет. Покупатель заплатил за нее аж 32 миллиона евро. Об этом сообщает аукционный дом Drouot.
Отмечается, что речь идет о картине «Бюст женщины в цветочной шляпе». Она была создана еще в 1943 году. Однако с 1944 года находилась в частной коллекции, поэтому публика ее не видела. О существовании изображения было известно только благодаря фотографии.
«Картина “Бюст женщины в цветочной шляпе (Дора Маар)” была продана за €32 млн после продолжительной борьбы между 18 международными претендентами», — сообщает аукционный дом.
Подчеркивается, что картина принадлежит к серии «Женщина в шляпе».
Напомним, судьба картины «Бюст женщины в цветочной шляпы» начала решаться еще в сентябре. Тогда ее официально выставили на продажу. Считалось, что она ценна не только из-за истории, но из-за личной связи с Пикассо.