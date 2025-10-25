Кнутов: на удары вглубь РФ ответят «Орешник» и гиперзвуковые ракеты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ Москвы будет «очень серьезным и ошеломляющим», если Украина нанесут удары дальнобойными ракетами вглубь России. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, для ответа могут быть использованы «Орешник» и гиперзвуковые ракеты.
«Ответ может быть любым. Удар будет нанесен только по военным объектам. Может использоваться и “Орешник” в безъядерном исполнении. Может быть нанесен комплексный удар “Орешником” и гиперзвуковыми ракетами, что сопоставимо по мощности с ударом ядерным оружием», — объяснил он.
Также, по словам Кнутова, может использоваться новейшее вооружение, о котором пока никому неизвестно.
Ранее в издании Wall Street Journal было опубликовано сообщение о снятии США ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет. Этот шаг Вашингтона российский лидер Владимир Путин назвал попыткой эскалации. Президент РФ подчеркнул, что «если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать ошеломляющим».