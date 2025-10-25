Режиссер Александра Франк потеряла ребенка после нападения на курорте

Сестра Жанны Фриске летом рассказала, что на ее счету уже несколько неудачных беременностей. Одну из потерь она пережила особенно тяжело: в июне 2015 года, за два дня до смерти сестры Жанны, она узнала о беременности. А спустя месяц она потеряла и ребенка. Врачи сообщили, что сердце девочки остановилось на восьмой неделе.