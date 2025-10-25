Режиссер Александра Франк потеряла ребенка после нападения на курорте

Режиссер-документалист Александра Франк, будучи на третьем месяце беременности, потеряла ребенка после инцидента в «Охта Парке» в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Семейный отдых на природе с мужем, шестилетним сыном и бабушкой обернулся трагедией из-за шумного поведения соседей по коттеджу. По словам Франк, около двух часов ночи одна из соседок вошла в их коттедж. Женщина проявила агрессию, рылась в вещах и нападала на мужа и мать режиссера.
Франк утверждает, что охранники курорта никак не отреагировали на происходящее и не попытались остановить конфликт. В итоге муж режиссера самостоятельно вывел нарушительницу из коттеджа.
На следующее утро Франк почувствовала себя плохо и обратилась к врачу. После УЗИ выяснилось, что сердце плода остановилось.
После этого женщину госпитализировали, ей предстоит хирургическое вмешательство, говорится в материале.
