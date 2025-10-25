«Пернатая гроза»: Петух Гастон несколько дней будил москвичей спозаранку кукареканьем

После поимки Гастон побывал у временной хозяйки Анны, где получил имя и уход, а затем обрел постоянный дом у другой жительницы — Марины. Теперь петух живёт в загородном доме с курятником, где у него есть курочки и свежий воздух, что стало счастливым финалом этой необычной истории.