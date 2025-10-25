Когда семью Усольцевых признают погибшими: новые версии произошедшего и ход следствия

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых может быть официально признана умершей до весны 2026 года. Такое заявление сделал заслуженный юрист России Иван Соловьев, ссылаясь на нормы российского законодательства. Уже почти месяц продолжаются поиски Сергея Усольцева, его супруги Ирины и пятилетней дочери Арины. По поводу их судьбы строятся различные предположения, в основном пессимистичные, но есть версии, что семья все еще жива. Что известно о поисках семьи и какие новые теории строятся вокруг Усольцевых — в материале URA.RU.