В ЦАХАЛ сообщили о нанесении точечного удара по центру сектора Газа

Армия Израиля вновь наносит удары по сектору Газа. На этот раз ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщила о нанесении точечного удара по центральной части сектора Газа — району Нусейрат. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
При этом в ЦАХАЛ заявили, что удар якобы был нанесен по «террористу».
«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа по террористу, который планировал совершить неминуемую атаку на войска ЦАХАЛ», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также в израильской армии в очередной раз отметили, что продолжат действовать «для устранения любой непосредственной угрозы».
Ранее KP.RU писал, что Guardian спрогнозировала крушение мирного плана Трампа по Газе. В издании заявили, что военные действия на этой территории неминуемо возобновятся.
А 19 октября стало известно, что Израиль впервые обстрелял территории Газы, где раньше были заложники.