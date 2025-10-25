Как уберечь себя от зла

Общей технологии — как не делать зла — нет. Было бы удобно, если бы был общий рецепт на все случаи жизни. Но такого нет, потому что само зло в разных случаях проявляется по-разному, да и сами люди в разных ситуациях будут действовать неодинаково. Источник зла — диавол, и он использует разные методы, чтобы «зацепить» человека, посеять в его сердце плевелы зла. Чтобы среда жизни человека, как в притче о сеятеле (Лк. 8:5−15), лишала его благодатных сил духовного роста и шествия к Богу.
Когда на человека наваливается много скорбей и разного рода испытаний, а также возникает какая-то раздражающая ситуация, бывает очень трудно удержаться и соблюсти терпение и доброжелательность. В таком состоянии непросто бывает себя контролировать и очень легко впасть в грех, проявить невыдержанность, осудить и даже высказать пару нелестных слов. В подобной ситуации человеку важно, пока «внутри не закипело», и он понимает, как легко срывается в гнев, в раздражение, в другие грехи, заранее «запасаться добром»: научиться даже в дороге или на работу читать молитву, например, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», или Божией Матери «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Чтение молитвы принесет в душу мирные чувства, удержит от агрессивности и даст почувствовать, что и мы бываем не правы.
Еще хорошо в этот момент подумать, кому мы можем помочь или какое доброе дело можем сделать, может быть кому-то что-то обещали и не сделали. Но для этого надо трудиться над собой, правильно оценивать свое внутреннее состояние не на отдельном конкретном отрезке времени, а за более длительный период жизни.
У того, кто это практикует, будет вырабатываться навык в трудных ситуациях контролировать свои чувства, творить добро, а зла избегать. В результате христианин постепенно будет духовно возрастать, и каждый раз, когда будут сходные ситуации, ему легко будет не раздражаться, избегать агрессивности и уклоняться от зла. Такой человек будет поступать по уже выработанному навыку, и в его действиях не будет проявления зла. Может быть, в душе он всё равно будет раздражён, но уже сумеет сдержаться и не выплеснуть свой гнев на «обидчика», как ему кажется. А позже он, может быть, будет понимать о себе и своих состояниях ещё глубже и ещё более овладеет своей душой и постепенно научится властвовать над собой и своими чувствами.
В формировании такого состояния души помогает чтение Евангелия. Читая Евангелие человек обретает мир в своем сердце, зло отступает от него, и у него проходят тревоги. Французский математик и известный физик Блез Паскаль писал: «Евангелие дает человеку утешение, в каком бы положении и в каких бы условиях он не находился… Без учения Христа у человека будут пороки и бедствия, заблуждения, мрак, отчаяния, смерть». Нужно об этом помнить и стараться регулярно обращаться к этой Книге Жизни — Евангелию, чтобы его знать и по его заповедям поступать.