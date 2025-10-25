Как уберечь себя от зла

У того, кто это практикует, будет вырабатываться навык в трудных ситуациях контролировать свои чувства, творить добро, а зла избегать. В результате христианин постепенно будет духовно возрастать, и каждый раз, когда будут сходные ситуации, ему легко будет не раздражаться, избегать агрессивности и уклоняться от зла. Такой человек будет поступать по уже выработанному навыку, и в его действиях не будет проявления зла. Может быть, в душе он всё равно будет раздражён, но уже сумеет сдержаться и не выплеснуть свой гнев на «обидчика», как ему кажется. А позже он, может быть, будет понимать о себе и своих состояниях ещё глубже и ещё более овладеет своей душой и постепенно научится властвовать над собой и своими чувствами.