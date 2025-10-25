Актер Алексей Золотницкий умер на 80-м году жизни

Будущий актер родился и вырос в центре Москвы — в районе Арбата. Еще с детства Золотницкий начал озвучивать фильмы, пойдя по стопам отца — одного из зачинателей школы советского дубляжа. Уже в 13 лет он стал востребованным актером озвучания. Совмещая учебу с работой, Золотницкий перевелся в вечернюю школу и поступил в студию при театре Станиславского. После ее окончания, в 16 лет, стал студентом Щепкинского театрального училища. А затем поступил на филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, однако диплом по этому направлению так и не получил.