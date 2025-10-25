Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леонид Якубович заявил, что останется ведущим «Поля чудес» «навсегда»

Ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что готов продолжать свою работу в проекте, пока он будет существовать. Об этом 80-летний шоумен рассказал в день 35-летия передачи.

Ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что готов продолжать свою работу в проекте, пока он будет существовать. Об этом 80-летний шоумен рассказал в день 35-летия передачи.

— Я никуда не собираюсь уходить. Я навсегда в программе. Сколько она будет идти, столько я и буду там, — пояснил Якубович.

Он отметил, что в настоящее время не видит никого, кто мог бы занять его место в шоу, которое он ведет с 1991 года, передает «Абзац».

В сентябре Якубовичу пришлось опровергать слухи о том, что у него якобы обнаружили «неизлечимое заболевание». Его концертный директор Табриз Шахиди показал журналистам снимок с юбилея, на котором запечатлен телеведущий. На фото артист выглядит очень бодро и здорово.

В августе Якубович отпраздновал свое 80-летие в турецком Белеке. По данным СМИ, семья бессменного ведущего «Поля чудес» потратила около 1,5 миллиона рублей, организовав ему отдых в элитном отеле Gloria Golf Resort.

Якубович остается одним из главных ветеранов российского телевидения. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты карьеры Леонида Аркадьевича. В 1991 году он принял участие в пробах на роль ведущего шоу «Поле чудес», которое годом ранее запустил тогдашний генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев. Само шоу идет с 1990 года.