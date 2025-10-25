Леонид Якубович заявил, что останется ведущим «Поля чудес» «навсегда»

Ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что готов продолжать свою работу в проекте, пока он будет существовать. Об этом 80-летний шоумен рассказал в день 35-летия передачи.
— Я никуда не собираюсь уходить. Я навсегда в программе. Сколько она будет идти, столько я и буду там, — пояснил Якубович.
Он отметил, что в настоящее время не видит никого, кто мог бы занять его место в шоу, которое он ведет с 1991 года, передает «Абзац».
В сентябре Якубовичу пришлось опровергать слухи о том, что у него якобы обнаружили «неизлечимое заболевание». Его концертный директор Табриз Шахиди показал журналистам снимок с юбилея, на котором запечатлен телеведущий. На фото артист выглядит очень бодро и здорово.
В августе Якубович отпраздновал свое 80-летие в турецком Белеке. По данным СМИ, семья бессменного ведущего «Поля чудес» потратила около 1,5 миллиона рублей, организовав ему отдых в элитном отеле Gloria Golf Resort.
Якубович остается одним из главных ветеранов российского телевидения. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты карьеры Леонида Аркадьевича. В 1991 году он принял участие в пробах на роль ведущего шоу «Поле чудес», которое годом ранее запустил тогдашний генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев. Само шоу идет с 1990 года.