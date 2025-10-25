Россиянин Волков победил бразильца по прозвищу Мускулистый на турнире UFC в Абу-Даби

Турнир UFC 321 проходит на Etihad Arena в столице Объединённых Арабских Эмиратов. В главном событии вечера встретятся британец Том Аспиналл и француз Сирил Ган, которые определят нового чемпиона в тяжёлом весе (93−120,2 кг). Соглавное событие — бой за титул в наилегчайшем весе (52,2−57 кг) среди женщин между бразильянкой Вирной Жандиробой и американкой Маккензи Дерн.