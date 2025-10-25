Россиянин Волков победил бразильца по прозвищу Мускулистый на турнире UFC в Абу-Даби

На счету 37-летнего Волкова теперь 39 побед в MMA (24 нокаутом, 4 сдачей, 11 решением) и 11 поражений (2 нокаутом, 3 сдачей, 6 решением). Российский боец занимает вторую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. 34-летний Алмейда, который находится на пятой позиции, сейчас имеет 22 победы (8 нокаутом, 13 сдачей, 1 решением) и четыре поражения (2 нокаутом, 2 решением).
Ранее на том же турнире успеха добились и другие россияне. Икрам Алискеров победил корейца Пак Чун Ёна, а Азамат Мурзаканов нокаутировал серба Александра Ракича в первом раунде.
Турнир UFC 321 проходит на Etihad Arena в столице Объединённых Арабских Эмиратов. В главном событии вечера встретятся британец Том Аспиналл и француз Сирил Ган, которые определят нового чемпиона в тяжёлом весе (93−120,2 кг). Соглавное событие — бой за титул в наилегчайшем весе (52,2−57 кг) среди женщин между бразильянкой Вирной Жандиробой и американкой Маккензи Дерн.
