В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в Telegram.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Отметим, согласно выпущенному извещению (NOTAM), в аэропорту Краснодара полеты гражданских судов могут выполняться каждый день с девяти утра до семи вечера по Москве. Интенсивность полетов не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час.