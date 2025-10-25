В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Отметим, согласно выпущенному извещению (NOTAM), в аэропорту Краснодара полеты гражданских судов могут выполняться каждый день с девяти утра до семи вечера по Москве. Интенсивность полетов не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час.