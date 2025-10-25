Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в Telegram.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Отметим, согласно выпущенному извещению (NOTAM), в аэропорту Краснодара полеты гражданских судов могут выполняться каждый день с девяти утра до семи вечера по Москве. Интенсивность полетов не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час.