Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре возбуждено уголовное дело после ДТП с детской командой

Автобус перевозил команду по спортивной гимнастике.

Источник: Аргументы и факты

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в котором находились дети-спортсмены. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

Автобус перевозил команду по спортивной гимнастике. Ведомство начало проверку соблюдения правил организации детских перевозок, а также контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В региональном управлении СК уточнили, что в рамках следственных действий будут допрошены водитель транспортного средства, очевидцы аварии и представители компании-перевозчика.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП.