В Самаре возбуждено уголовное дело после ДТП с детской командой

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в котором находились дети-спортсмены. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
Автобус перевозил команду по спортивной гимнастике. Ведомство начало проверку соблюдения правил организации детских перевозок, а также контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В региональном управлении СК уточнили, что в рамках следственных действий будут допрошены водитель транспортного средства, очевидцы аварии и представители компании-перевозчика.
Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП.